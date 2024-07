A Vila Olímpica de Manaus recebe de quinta-feira (18/07) a domingo (21/07), o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Juvenil e Copa Brasil de Ginástica Rítmica Adulta. Os eventos que tem apoio do Governo do Amazonas, contarão com mais de 160 ginastas de diversos clubes brasileiros.

“Ficamos felizes de receber essas competições de nível nacional. É de suma importância que nossas atletas estejam sempre participando desses torneios e colocando o Amazonas no lugar mais alto do pódio”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Os dois eventos que acontecerão, simultaneamente, serão divididos por categorias. No Brasileiro Juvenil disputam as atletas de 13 a 15 anos, e a Copa Brasil, na classe adulta, é para ginastas a partir dos 16 anos. As competições são organizadas pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

O campeonato tem entrada gratuita, além de ter transmissão ao vivo durante as apresentações pelo canal oficial da CBG, no YouTube. Será um momento para que atletas de todo Brasil mostrem suas habilidades nas fitas, bolas, maças e arcos, em busca de títulos e pontuações no ranking nacional. A programação se inicia na quinta-feira, a partir das 8h30, e finaliza no domingo, às 10h30.

“A modalidade está em franco crescimento no Brasil, e os números refletem isso. Mas devemos ponderar que isso já estava previsto, levando em consideração o excelente momento da ginástica rítmica no país, atestado por resultados sem precedentes em competições internacionais, e por estarmos em ano de Jogos Olímpicos, o que sempre ajuda”, comentou a coordenadora de Ginástica Rítmica da CBG, Marcia Aversani.

A competição deste ano terá uma novidade. A CBG seguirá os padrões da Federação Internacional de Ginástica (FIG) e da UPAG (União Pan-Americana de Ginástica). Assim sendo, o evento de Manaus será o último a envolver atletas de 13 anos. A partir de 2026, a categoria juvenil vai se resumir às ginastas de 14 e de 15 anos.