O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) concedeu a aprovação do Relatório Final de Avaliação de Impacto Arqueológico (Raipa), referente ao parque Encontro das Águas Rosa Almeida, localizado na Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus. Atualmente, o acesso ao local está limitado apenas para operários e equipe técnica da intervenção urbanística e de arqueologia.

O relatório constatou a inexistência de vestígios arqueológicos na área de intervenção realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), tendo sido concluído o processo de licenciamento ambiental junto ao órgão federal, com fundamento no parecer técnico 6/2024 (5215797). A obra continuará com o acompanhamento de equipe de arqueologia.

O licenciamento junto ao Iphan se soma aos licenciamentos urbanísticos e licenças complementares já obtidas para o cronograma de execução do projeto.

O projeto original que envolve curvas em concreto é do renomado arquiteto, já falecido, Oscar Niemeyer, tendo sido desenvolvido em 2005, no seu escritório no Rio de Janeiro, contendo um museu e um restaurante que totalizam 1.800 metros quadrados de área.

Passados mais de 19 anos, a proposta ganhou atualizações de engenharia, acessibilidade e arquitetura, expandindo o conceito para parque urbano, desenvolvido pelo Implurb, em 2021, totalizando uma área de implantação de 17.533,18 metros quadrados.

O parque terá a função de se estabelecer como uma nova referência em opção de lazer, turismo local, nacional e internacional, aproveitando todo o potencial paisagístico natural oferecido pela área, que vai ganhar estrutura, mobiliários urbanos e estacionamentos durante a obra, conciliando urbanização e o meio ambiente na Amazônia.

A obra da prefeitura foi licitada, sendo iniciada pelos estudos de impacto ao patrimônio arqueológico. A obra é classificada de maior complexidade, especialmente no campo da engenharia, para contenção do talude, e seu prazo estimado é de conclusão e entrega em julho de 2025.

Simbiose

“O projeto vai criar novas oportunidades de lazer, contemplação e educação ambiental na paisagem natural com os rios. Tanto a proposta de Niemeyer, de 2005, quanto a do Implurb, de 2021, seguem os critérios para a proteção da dimensão cênica do Encontro das Águas, com áreas de livre circulação e contemplação, valorização do fenômeno e de proteção à paisagem e permeabilidade visual, numa simbiose natureza e homem”, comentou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Para construir o parque Rosa Almeida e atualizar sua acessibilidade e importância em uma zona carente de espaços urbanos públicos de qualidade, a Prefeitura fez o complemento na proposta e a obra terá restaurante, pavilhão multiuso, pista de caminhada, entre outros mobiliários e amplo paisagismo.

O ambiente terá duas edificações, uma para acomodar a guarita/área administrativa próxima ao pórtico de entrada, e outra de múltiplo uso, possuindo dois quiosques e banheiros públicos, para dar conforto e atendimento aos frequentadores e turistas, além de mobiliários urbanos. Nessa implantação se optou em ter uma grande quantidade de áreas de jardins, com paisagismo focado em espécies nativas, desde grandes arbóreas até arbustos.

O parque terá ainda área administrativa, pórtico de entrada, espaço multiuso, quiosques, banheiros públicos e estacionamentos, com todo o espaço prevendo acesso a Pessoas com Deficiência (PcDs). As áreas ao ar livre vão incluir academia, playground e playpet.