O Teatro Gebes Medeiros, na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, recebe o público, nesta quarta-feira (17), para a última apresentação do espetáculo “Ensaio de Despedida”. A peça, que ganhou nova versão com Taciano Soares e Eric Lima, inicia às 20h e os ingressos estão disponíveis a R$ 25 (meia-entrada) no Instagram (@atelie23). A classificação é de 16 anos.

O enredo traz um casal, que, ao lidar com a separação, revive as várias fases do relacionamento em um jogo de atuação. Esta é a última temporada do projeto após sete anos de apresentações.

A peça teve versões em 2017, com Thaís Vasconcelos, em 2019, com Jorge Florêncio, e em 2022, com Julia Kahane. Taciano Soares é o único ator que esteve em todas as adaptações e agora divide o sofá com Eric Lima.

“A versão gay mostra que, dentro do guarda-chuva LGBTQIA+, vai além de sair do armário. Porque normalmente os filmes e as peças sobre gays têm a ver com está se descobrindo e parece que não tem nada depois disso”, comenta o diretor Eric Lima. “Eu queria mostrar que os gays também passam por relacionamentos abusivos, que tem outras questões do relacionamento que os héteros passam e os gays também, tanto que a dramaturgia é a mesma dentro das duas versões”.

A cenografia do espetáculo é uma sala com móveis, caixas e um ar de mudança, deixando no ar a possibilidade de chegada ou de partida. “É quase um lugar de trânsito para essa perspectiva”, pontua Eric Lima.

A sonoplastia é autoral, composta por uma música instrumental tocada no teclado. “A melodia é uma só, mas que usamos de forma diferente em diversos momentos”, declara o diretor.

Versão audiovisual

Em 2023, a montagem a partir de uma pesquisa sobre relações líquidas e relacionamentos abusivos ganhou formato de curta-metragem, com direção e roteiro de Eric Lima e lançamento no Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte 2023.

O casal protagonista foi vivido por quatro atores, Dimas Mendonça, Dinne Leão, Taciano Soares e Júlia Kahane, que se revezam e destacam possibilidades de sexualidade, para criar múltiplas narrativas da relação em si.

