Os interessados em participar do processo seletivo para a oficina básica de barbeiro podem se inscrever, a partir desta quarta-feira, 17/7, pelo link https://forms.gle/1zrAKVLaz6CVYdDi9, de 8h às 12h.

A capacitação vai acontecer, na próxima semana, no Clube de Mães da Japiinlândia, na rua Maria Mansour, bairro Japiim, zona Sul da capital.

Com a oferta de 30 vagas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), da Prefeitura de Manaus, a oficina será realizada de 22 a 26/7, das 8h às 12h, com aulas ministradas em parceria com o espaço de beleza Orlando Vilhena.

Orientações

Os participantes devem se atentar a algumas orientações como apresentar um documento oficial com foto para sua identificação no dia da oficina, além das regras de vestimenta do local, uma vez que é proibida a entrada de pessoas trajando bermuda, short, minissaia, camiseta regata ou chinelo no local onde será realizada a oficina.

