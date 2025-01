Até as 14h desta quinta-feira (16), foram realizadas 51.853 solicitações de reserva de vagas para novos alunos na rede pública do estado e nas redes municipais de Manaus e Iranduba.

Desse total, mais de 86% das solicitações foram feitas pela internet, via site matriculas.am.gov.br. Os dados são da empresa Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam).

Os responsáveis têm está sexta-feira (17) para efetuar o atendimento presencial nas escolas e até o sábado (18) de forma on-line por meio do site Matrículas 2025.

De acordo com dados fornecidos pela Prodam, do total de reserva de vagas, 23.049 foram solicitadas para a rede estadual de ensino e 27.981 para as escolas municipais de Manaus. Também foram reservadas 823 vagas para escolas municipais de Iranduba.

De acordo com o gerente de Infraestrutura e Serviços de Datacenter da Prodam, Salim David, o maior pico de acesso ao sistema foi registrado às 4h27, quando o monitoramento identificou 1.190 reservas. Ainda segundo o gerente, nas primeiras 14 horas, mais de 86% das reservas foram feitas pela internet.

As escolas de ensino regular foram as mais procuradas, com 49.728 reservas, seguidas pelas escolas de tempo integral, com 1.744 solicitações. O sistema também registrou a reserva de vaga para 1.413 estrangeiros.

As unidades da rede estadual mais demandadas foram as escolas Gilberto Mestrinho e Vasco Vasques, ambas localizadas na zona leste de Manaus, e a Berezith Nascimento, no município de Itacoatiara (a 175 km da capital).

Já na rede municipal, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) Antônio Anastácio, Adelaide Bessa e Júlia Barjona Labre, todos na zona leste de Manaus, registraram o maior número de reservas.

Matrículas Presenciais

Os responsáveis que buscaram o atendimento presencial foram atendidos sem dificuldades. A dona de cass Juzeti Oliveira confirmou a matrícula de suas duas filhas, de 10 e 12 anos, na escola Estadual Cacilda Braule Pinto, localizada no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

“O atendimento foi fácil, rápido e excelente. Eu cheguei aqui, já fui atendida. Estou satisfeita que as minhas filhas vão estudar aqui”, relatou Juzeti.

A diretora da escola, Luciane de Castro, destacou que o atendimento ocorre de forma contínua, das 7h às 17h, para atender pais que só podem comparecer durante o horário de almoço. Ela ressaltou ainda que o sistema de matrícula tem agilizado todo o processo.

“Você entra no sistema, já pega a vaga, e chega aqui na escola apenas para efetivar a matrícula. O site tem funcionado normalmente, o que facilita tanto para os pais e responsáveis quanto para nós, da comunidade escolar, porque o processo se torna muito mais rápido” explicou a diretora.

Na Escola Marcantonio Vilaça, zona norte de Manaus, o atendimento ocorreu de forma rápida. A autônoma Adriana Lima fez a matrícula de sua filha, que irá começar o Ensino Médio este ano. “Pra mim foi fácil fazer o cadastro e hoje estou aqui entregando as documentações. Não achei dificuldade nenhuma”, afirmou Adriana.

A diretora da escola, Lidiane Lozana, explicou que todas as escolas funcionam como central de matrícula, oferecendo suporte a quem precisa.

“Aquele pai que não tem acesso à internet ou não sabe manipular o sistema de matrícula, o site, pode se encaminhar para qualquer escola”, esclareceu Lidiane.

Rickson de Souza, pai da aluna Laura Beatriz, de 15 anos, confirmou a matrícula na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Profª Jacimar da Silva Gama, localizada na zona sul de Manaus. Laura, que irá cursar a 1ª série do Ensino Médio, veio da rede particular, e a expectativa é que consiga desenvolver a língua japonesa, que também é ensinada na escola.

“Que ela aprenda essa segunda língua, e que isso ajude ela a se desenvolver no mercado de trabalho, que abram as portas do mercado de trabalho”, afirmou Rickson.

O serviço de matrícula para novos alunos é voltado para estudantes que estão se matriculando pela primeira vez na rede pública estadual de ensino e para estudantes da rede particular, federal, de outro estado ou de redes municipais do interior.

Documentação

Os documentos necessários para a matrícula de alunos na rede estadual são:

– Certidão de nascimento (original e cópia);

– CPF e RG (original e cópia) do aluno do ensino médio;

– Cartão de vacinação (cópia);

– Duas fotos 3X4 recentes do aluno;

– Documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula;

– Comprovante de residência atualizado.

Cronograma

A partir do dia 20 de janeiro, pais e alunos que perderam qualquer um dos prazos podem recorrer ao atendimento tanto no site, quanto presencialmente nas escolas.

Canais de atendimento

A secretaria disponibiliza, em caso de dúvidas, os seguintes canais de comunicação: Telefone: 0800 092 5050; WhatsApp: 800 092 5050 e o e-mail: [email protected].

