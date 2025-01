A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), prendeu em flagrante, na quarta-feira (15/01), três indivíduos investigados por praticar crimes em Manaus com veículo roubado. Eles foram presos no bairro Cidade Nova, zona norte.

Os presos foram identificados como Breno Renan Pinheiro Teixeira, 23; Daniel Liborio Garcez, 27; e Richardson Menezes da Costa, 26.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, a equipe policial estava investigando o roubo de um veículo Chevrolet Ônix, praticado em dezembro de 2024, e durante investigações, constatou que três indivíduos estariam usando o carro para cometer outros crimes.

“Com o avançar das investigações, identificamos onde o veículo estaria e, ao chegarmos no local, encontramos os três homens se preparando para sair com o automóvel. Além de ter sido roubado, o carro também estava com a placa adulterada”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, na ocasião, também foi feita uma revista na residência para recuperar possíveis pertences da vítima que teve o carro roubado.

“Encontramos uma pistola calibre .40 com numeração raspada, munições e uma quantidade de pasta base de cocaína. Durante a identificação dos homens, foi constatado ainda que Richardson tem uma condenação de mais de 14 anos por roubo”, finalizou o delegado.

Procedimentos

O trio responderá por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e adulteração de veículo automotivo. Eles estão à disposição da Justiça.

O veículo foi recuperado e apreendido e será devolvido ao proprietário.