Bia Haddad garantiu sua vaga na terceira rodada do Australian Open ao vencer a russa Erika Andeeva com um placar de 6/2 e 6/2. Com essa vitória, Bia se torna a única tenista brasileira ainda na competição de simples, após a eliminação de João Fonseca. Em sua próxima partida, ela enfrentará a russa Veronika Kudermetova. Além de sua participação em simples, Bia também fará sua estreia nas duplas, formando parceria com a alemã Laura Siegemund. Juntas, elas enfrentarão a dupla composta pela holandesa Suzan Lamens e pela norte-americana Quinn Gleason. Luisa Stefani, ao lado da norte-americana Peyton Stearns, teve um bom desempenho em sua estreia, superando a dupla formada por Ingrid Martins e Irina Begu com parciais de 6/2 e 7/6. Essa vitória marca um início promissor para Luisa no torneio.

Orlando Luz também celebrou sua primeira vitória em um Grand Slam, jogando em parceria com o francês Gregoire Jacq. Eles venceram a dupla indiana com um convincente 6/2 e 6/2, destacando-se na competição. Por outro lado, a parceria entre Marcelo Melo e Rafael Matos não teve sucesso e foi eliminada logo na primeira rodada das duplas masculinas. Da mesma forma, a dupla formada por Marcelo Zormann e Fernando Romboli também foi derrotada, mesmo após ter iniciado a partida em vantagem.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira