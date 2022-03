Avalie o post

Partida deste domingo (27) entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, vale vaga na grande decisão do Campeonato Paulista

São Paulo – O Majestoso deste domingo (27), que vale vaga na final do Paulistão, será disputado no mesmo dia em Rogério Ceni conquistou um feito histórico. Hoje técnico do São Paulo, o ex-goleiro anotou seu centésimo gol da carreira justamente contra o Corinthians, há 11 anos.

( Foto: Luiz Pires Dias / VIPCOMM)

Em 27 de março de 2011 o Tricolor enfrentava o rival pela 16ª rodada do Campeonato Paulista daquele ano. A partida que ocorria na Arena Barueri estava sob controle do São Paulo, que já havia aberto o placar com Dagoberto. Aos 8 minutos do segundo tempo, Ralf fez falta em Fernandinho na intermediária, no lugar onde o então goleiro era especialista.

Ceni não perdoou e mandou a bola no ângulo de Júlio César, anotando o centésimo gol de sua carreira. Mesmo com Dentinho descontando para o Timão, a vitória foi do São Paulo por 2 a 1.

Agora como treinador, Rogério Ceni reencontra novamente o Corinthians. Nessa segunda passagem como técnico do São Paulo, o comandante ainda não sabe o que é ser derrotado pelo rival.

Em duas partidas, foram duas vitórias, e ambas com gol do argentino Jonathan Calleri. Agora, Ceni terá como desafio a semifinal do Paulistão, caso avance, enfrentará na grande decisão o Palmeiras que venceu o RB Bragantino, neste sábado (26).

