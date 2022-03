Avalie o post

Artur Dian, do Grupo Especial de Reação, disparou contra homem que tentou roubar um Rolex. Deputado Olim estava no carro

São Paulo – Um homem morreu após tentar roubar delegados em Higienópolis, no centro de São Paulo, por volta das 16h deste sábado (26). O delegado Artur Dian, do Grupo Especial de Reação, estava acompanhado do delegado e deputado Olim, a caminho de um bar na região do Jardins. Porém, na avenida Angélica, o suspeito bateu com uma arma no vidro do carro anunciando o roubo.

Delegado Olim e Artur Dian estavam no carro abordado pelo suspeito (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

O suspeito, de prenome Jeferson, exigiu o relógio, momento em que Artur reagiu e disparou três vezes contra o suspeito. O resgate realizou os primeiros atendimentos, mas a morte foi confirmada no local.

Jeferson já era procurado por outros roubos de relógios de luxo. Ele foi reconhecido pela tatuagem que possui na mão. Em outubro de 2021, o homem havia participado do assalto ao deputado Frederico d’Avila (PSL), também na região do Jardins.

A arma de Jeferson foi apreendida, e a perícia, acionada. O helicóptero 5 do Serviço Aerotático Polícia Civil foi deslocado para averiguar possíveis comparsas. O caso foi registrado no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

