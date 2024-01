Mais de 21 mil Carteiras de Identidade Nacional (CINs) aguardam que os cidadãos solicitantes compareçam às unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) para buscar o documento de identificação, em Manaus. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), responsável pela emissão das CINs no Amazonas, ao longo de 2023 mais de 185 mil documentos foram emitidos em todo o Estado.

Os documentos de identificação que aguardam os solicitantes nos PACs estão disponíveis em nove unidades onde os cidadãos solicitaram o documento, em Manaus. O atendimento para a retirada da CIN é realizado por servidores do Instituto de Identificação do Amazonas (IIACM), de segunda à sexta-feira, de 8 horas às 17 horas.

A recomendação da SSP-AM aos cidadãos que solicitaram o documento é acompanhar o andamento da emissão da CIN. O diretor do IIACM, Mahatma Porto, explicou os procedimentos a serem adotados antes dos cidadãos comparecerem ao PAC.

“A consulta pode ser realizada pelo mesmo site onde o cidadão realizou o agendamento, na sessão “acompanhar atendimento”. Vemos que o número é crescente e pedimos que o cidadão busque o seu documento para dar vazão a essa enorme quantidade”, explicou Mahatma.

O endereço eletrônico para consulta pode ser acessado pelo site da SSP-AM: ssp.am.gov.br, na sessão “agendamento da nova identidade nacional”.