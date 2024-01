Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, foi suspenso do futebol por três anos devido ao beijo forçado dado na jogadora Jenni Hermoso em plena Copa do Mundo de 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia. A decisão foi confirmada nesta sexta-feira, 24, pelo Comitê de Apelação da Fifa. Em comunicado, a entidade explicou que uma vez analisada a documentação apresentada e realizada uma audiência, rejeitou o recurso do ex-dirigente e ratifica a referida suspensão. “Entre outras considerações, o Comitê de Apelação confirmou que a conduta do Sr. Rubiales era contrária aos princípios consagrados no artigo 13 do Código Disciplinar da Fifa durante e após a final da Copa do Mundo Feminina da Fifa”, indica a ente. “A Fifa reitera seu compromisso absoluto de respeitar e proteger a integridade de todas as pessoas, e de garantir que as regras básicas de conduta cívica sejam respeitadas”, conclui a entidade. O juiz, em linha com a tese da Procuradoria, concluiu que Rubiales, segurando a cabeça da atleta com ambas as mãos, “beijou-a na boca” de uma forma “surpreendente e inesperada”.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O órgão máximo do futebol mundial rejeitou o recurso apresentado por Rubiales contra a decisão da Comissão Disciplinar da Fifa que o inabilita para o exercício de qualquer atividade relacionada ao futebol, tanto nacional quanto internacionalmente, devido ao seu comportamento inadequado durante a final de Espanha e Inglaterra que consagrou as espanholas como as campeãs. A decisão foi notificada ao ex-presidente, que agora, conforme estipula o Código Disciplinar da Fifa, tem dez dias para solicitar a decisão fundamentada, que será publicada em legal.fifa.com caso seja solicitada. Da mesma forma, você pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS). Após o episódio do ano passado, Rubiales foi inicialmente suspenso por 90 dias e em outubro a inabilitação foi fundamentada sob o argumento de que ele violou o artigo 13 do código da organização após a final, ao colocar as mãos nos órgãos genitais durante a cerimônia de premiação e beijar a jogadora espanhola. Após o episódio, Hermoso chegou a sofrer pressões para que fosse a público em defesa de Rubiales, dizendo que o beijo foi consensual. A situação gerou ansiedade e intenso estresse na atleta.