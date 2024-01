A ex-BBB Vanessa Lopes está sob tratamento psiquiátrico na casa dos pais. A informação é do boletim médico divulgado nas redes sociais da influenciadora nesta sexta-feira (26).

"A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico. Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa", diz o comunicado.

O documento assinado pelo médico Antônio Geraldo da Silva coloca fim aos boatos de que Vanessa estaria internada em uma clínica no interior de Pernambuco. Nos comentários da publicação, fãs e amigos mandaram boas vibrações para tiktoker.

A influenciadora entrou no reality como integrante do Camarote. Ela deixou o programa há uma semana, no dia 19 deste mês, ao apertar o botão da desistência.