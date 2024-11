Como parte da programação do “Natal dos Sonhos – É tempo de sonhar, compartilhar e realizar”, a Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), realizou, nesta sexta-feira (15), a primeira Parada Natalina de 2024, no parque Amazonino Mendes, localizado na alameda Alphaville, zona Leste, levando o espírito natalino para um público de mais de 10 mil pessoas, por intermédio de um desfile encantador e mágico.

O evento contou com a participação dos personagens que integram o espetáculo “Um Sonho de Natal”, realizado pela Nova Igreja Batista (NIB) há mais de 20 anos, além de carros alegóricos natalinos, fanfarra, dançarinos e diversos personagens, contagiando a todos com a magia do Natal.

Para o presidente do FMS, Emerson Castro, é muito gratificante realizar, pelo segundo ano, esse grande evento na zona Leste e Norte da cidade.

“A Prefeitura de Manaus não mede esforços para evoluir. No ano passado, estivemos aqui com 600 pessoas desfilando e este ano, foram mais de 900 pessoas no desfile, confirmando o compromisso da prefeitura em presentear a população com um belíssimo espetáculo”, afirmou Castro.

O pastor-presidente da Nova Igreja Batista, David Hatcher, relatou a satisfação de participar do evento e de levar o musical para fora da igreja. “É uma grande alegria estar nessa noite dando um ‘start’ a essa estação, a melhor estação do ano, que é o Natal, onde celebramos o nascimento de Jesus Cristo, com tanta alegria e com tanta festa. Nós queremos agradecer esse privilégio de fazer parte deste evento. Assim como a prefeitura investe nesta programação, a igreja também dá de presente para nossa cidade esse espetáculo maravilhoso”, pontuou.

Acompanhada de sua família, Jegleimar Parente da Silva, moradora do bairro Novo Aleixo, expressou sua felicidade em prestigiar o desfile.

“É maravilhoso, é uma coisa muito linda, amei cada detalhe, primeira vez que eu estou aqui com a minha família, graças a Deus. Isso é Deus nos abençoando e creio que vamos ter um Natal maravilhoso. A população é carente, como a gente não pode ir muita das vezes, a prefeitura traz para perto da gente e é muito maravilhoso saber que o prefeito se importa com a população, que ele se importa com essas datas que são especiais e que são muito marcantes para cada um de nós”, disse Jegleimar.

Ao todo, foram mais de 1.300 pessoas envolvidas na programação. O compromisso do “Natal dos Sonhos” é despertar no coração de cada um, o verdadeiro sentido do Natal.

