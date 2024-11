O clima natalino se espalha pela cidade, anunciando “O Mundo Encantado do Natal”. A temática segue pelo quarto ano consecutivo, tornando-se uma marca registrada do Governo do Amazonas, proporcionando cultura e artes, inseridas em uma programação totalmente gratuita. O pontapé inicial acontece no primeiro dia de dezembro, com a montagem da árvore de Natal do Largo São Sebastião.

O Mundo Encantado do Natal, promovido pelo estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, representa um grande guarda-chuva de ações, contemplando os moradores de diferentes zonas da capital, comunidades, escolas, hospitais, instituições sociais e os municípios.

A temporada natalina gera entretenimento, ao mesmo tempo que fortalece a cadeia produtiva da cultura, gerando renda a milhares de artistas, fazedores de cultura e da economia criativa.

“É importante dizer que, nesse momento, vão ser mais de 4 mil trabalhadores da cultura exercendo sua função artística e técnica até o dia 6 de janeiro de 2025. Então, é toda uma economia que gera no centro da cidade, ao redor do Largo de São Sebastião e também em diversas zonas da cidade”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa em exercício, Candido Jeremias. Ele ressalta ainda que a programação alcançará mais de 20 municípios no interior do Amazonas e também em diversas zonas na cidade de Manaus.

Largo de São Sebastião e entorno

A tradicional árvore de Natal do Largo de São Sebastião será iluminada na noite de 1º de dezembro (domingo) e durante 36 dias, o espaço será o palco de apresentações artísticas, especialmente de música, dança, teatro e atrações circenses. Neste ano, são esperadas 2 milhões de pessoas visitando o Largo e as atrações no entorno.

O destaque da ornamentação será o conjunto cenográfico lúdico da grande “Árvore de Natal Carrossel da Imaginação”, medindo mais de 23 metros de altura, cuja concepção do projeto é assinada por Marcicley Reggo e Jander Lemos.

“O impacto é muito bom em termos de qualidade, e de visual, a cenografia está maravilhosa”, destaca Jander, ao enfatizar o conjunto cenográfico totalmente diferente de todos os anos, baseada nos brinquedos vintage. “Eu não tenho dúvidas que esse ano vai ser o ápice do grande Natal do século”. completa o artista.

A ornamentação se estenderá ao Largo de São Sebastião, harmonizado com pinheiros de 4 metros de altura. Instagramáveis serão espalhados estrategicamente pelo espaço cultural e, na lateral do Teatro Amazonas, um grande “Túnel das Luzes” de 50 metros, completando o cenário.

Espaços culturais

Em meio a festa de acendimento da árvore de Natal, o Largo de São Sebastião receberá a primeira parada natalina com a presença do Papai Noel, comandando o cortejo, repleto de personagens, artistas e muita música.

Fortalecendo a economia criativa, a tradicional Feira de Natal estará organizada na rua Costa Azevedo, Centro. Serão 16 stands, beneficiando mais de 130 empreendedores locais de vários segmentos.

Destaque para a Casa dos Brinquedos Encantados, ocupando a Casa das Artes, rua José Clemente. Segue no circuito, a Fábrica do Papai Noel, no Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, Centro. Ambos os espaços, o acesso será por agendamento no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), divulgado em breve nas redes sociais @culturadoam.

O Mundo Encantado do Natal terá ainda uma exposição de presépios no Teatro Gebes Medeiros; a mostra “Regio Natalino – Mesa contemporânea”, na Galeria do Largo; o “Cinema Natalino”, no Teatro Gebes Medeiros e no Cineteatro Guarany.

O Natal em Rede vai alcançar as comunidades mais distantes do interior do Amazonas com a transmissão de espetáculos natalinos, promovidos pelo Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, a 21 municípios do estado.

O Natal nos Cetis (Centro de Educação de Tempo Integral), em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e Desporto Escolar (Seduc), levará espetáculos a 10 centros de educação de várias zonas da capital. O Natal nos Municípios chegará à comunidade de Cacau Pirera, Envira e Parintins, com apresentações artísticas dos alunos das unidades do Liceu dos referidos municípios.

O Natal Itinerante, reservado aos bairros de Manaus, é o resultado de uma parceria entre a cultura e o Fundo de Promoção Social (FPS).

A ação conta com uma animada Carretinha de Natal, musical e personagens. O Circuito Natalino, protagonizado pelos corpos artísticos do estado, levará apresentações às escolas, centros de convivência, hospitais e igrejas.

Espetáculo de Natal e App

O espetáculo no Teatro Amazonas, uma das atrações mais aguardadas do Mundo Encantado do Natal, estreia no dia 8 de dezembro, com o musical inédito “Pedro e Paula”. Até o dia 23 de dezembro, a atração terá 20 récitas em dias e horários diversos.

O agendamento será no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). A direção geral é de Tércio Silva, músicas originais de Tim Rescala e direção musical de Marcelo de Jesus.

De acordo com Tércio, o musical narra a história de duas crianças que se encontram para brincar no Natal, e a partir do imaginário, vão construir o sonho de ir para vários lugares e vivenciar muitas experiências.

“É um espetáculo que fala muito da construção do imaginário, da gente poder sonhar, brincar. Hoje as crianças são muito viciadas no celular, no tablet. E o espetáculo fala sobre isso também, sobre a gente resgatar um pouco as brincadeiras do dia a dia, o contato, a relação mais humana e essa forma que a gente tinha antes de brincar enquanto criança”, disse o diretor.

O aplicativo Mundo Encantado do Natal é mais uma novidade da temporada. Por meio do app, o público terá toda a programação na palma da mão, além de uma experiência completa em realidade aumentada, momentos de aventura e gamificação. Informações como, horários de funcionamento, agendamentos, locais de apresentações e acessos serão disponibilizados também na ferramenta.

O post Árvore do Largo: confira a programação natalina para Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.