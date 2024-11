Eram 19 anos sem lutar profissionalmente. Era evidente que, por melhor forma que pudesse apresentar aos 58 anos de idade, mesmo Mike Tyson sentiria o longo tempo afastado, ainda mais contra um garoto 31 anos mais jovem. Por dois rounds, o ex-campeão mundial dos pesos-pesados deixou seus fãs sonharem. Eventualmente, contudo, o youtuber tornado pugilista Jake Paul logo passou a dominar a luta, e saiu vencedor por decisão unânime (80-72, 79-73, 79-73).

Jake Paul entrou na arena num carro conversível estilizado, sentado ao lado do irmão mais velho, Logan. Ele ainda incluiu uma provocação sutil a Tyson: um pombo numa gaiola, uma referência ao amor da lenda do boxe pelos pássaros. Mike, por sua vez, surgiu sozinho, sem equipe, sem parafernália. Apenas ele contra o mundo.

Tyson tomou o centro do ringue logo no começo, mostrando seu velho jogo de pendular e soltar cruzados e diretos. A cada movimento e golpe do ex-campeão, a torcida soltava um “Oh!” Mas Paul começou a se sentir mais confortável e a usar a distância. Ele passou com perigo com sua mão direita e conectou um bom direto.

Tyson seguiu caçando no segundo round. Mas Paul se movimentava bem pelo perímetro para evitar os ataques do veterano e ainda pegou de raspão com um gancho de esquerda.

Mike foi com tudo no terceiro round e os dois acertaram cruzados de direita. Mas Paul acertou um duro cruzado de esquerda e Tyson cambaleou. A diferença de idade e velocidade começava a aparecer. Paul foi conectando golpes enquanto Tyson ficava plantado, dependendo de seus reflexos para responder.

Paul estava mais solto no quarto assalto e Tyson seguia mais plantado, mas esquivando melhor os jabs e diretos do jovem. O veterano praticamente não golpeou, mas também foi menos golpeado. No quinto round, ele conseguiu responder um cruzado de esquerda de Jake com um cruzado próprio.

O sexto assalto foi mais lento, sem muita atividade de ambos os lados, e o público, impaciente, esboçou uma vaia. Tyson respondeu indo mais para frente novamente no sétimo assalto. Ele aguardava os jabs e cruzados de Paul para jogar o contragolpe de esquerda. O garoto, por sua vez, acertou uma boa sequência de cruzados que voltou a balançar o veterano.

Jake foi para cima buscando o nocaute no último assalto. Ele jogava cruzados de esquerda com ganchos de direita. enquanto Tyson tinha dificuldade de se movimentar e sequer responder. Nos últimos 10 segundos, Paul parou de lutar e reverenciou o adversário, que o cumprimentou e o abraçou.

O post Mike Tyson volta da aposentadoria mas perde para Jake Paul apareceu primeiro em Portal Você Online.