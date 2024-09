O show de encerramento do primeiro dia do festival “Manaus Passo a Paço 2024”, no Palco Malcher, nesta quinta-feira, 5/9, foi do cantor Luan Santana, que encantou o gigantesco público que o aguardava ansiosamente desde o início do evento.

A estudante Carol Rosseti estava junto de mais duas amigas aguardando a apresentação. Elas acabaram perdendo um show do cantor no início deste ano, mas conseguiram realizar o sonho de ver o ídolo na primeira noite do “Manaus Passo a Paço”.

“Nós somos fãs desde criancinhas. A gente escuta ele e sonhava em ir ao show. Nós tentamos no início do ano ir para um show do Luan, mas acabamos perdendo. E hoje estamos aqui aproveitando essa oportunidade. Nós três juntas de novo”, celebrou Carol.

Luan Santana trouxe para o maior festival de artes integradas do Norte do Brasil o set list da sua turnê atual, nomeada Turnê Luan City 2.0, mesclando seus maiores sucessos com músicas de trabalho lançadas recentemente, com hits que apaixonam seus fãs aficionados.

Além de Luan Santana, o primeiro dia de apresentações no Palco Malcher teve os shows dos cantores locais Jhon Veiga e George Japa. A cantora Luísa Sonza, João Gomes e Alok foram as outras atrações nacionais que também se apresentaram.

A advogada Taiana Cabral parabenizou a escolha dos artistas para a edição deste ano do festival. “Eu já vim algumas vezes para o Manaus Passo a Paço, mas este ano os artistas foram bem selecionados. Foi maravilhoso”, contou.