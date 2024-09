O técnico Dorival Júnior passou a ter dúvidas em relação à escalação da Seleção Brasileira para o jogo desta sexta-feira (6), no estádio Couto Pereira, às 21h30, em Curitiba, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Após a lesão de Pedro do Flamengo, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em um treinamento, na tarde de quarta-feira (4), em Curitiba, e do zagueiro Eder Militão, do Real Madrid, que foi diagnosticado com uma pequena lesão muscular na coxa direita, Dorival Jr. ficou sem os dois jogadores.

Uma das novidades para o time titular é a possibilidade de Luiz Henrique começar a partida, o que deve ocorrer pelos últimos treinos, onde Estêvão não esteve no time titular.

No último trabalho tático da equipe de Dorival Júnior, o atacante do Botafogo entrou no lugar de Endrick e treinou entre os titulares. Ele foi escalado na ponta direita, com Rodrygo deslocado para o centro.

A provável escalação da Seleção Brasileira para enfrentar o Equador tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana; André, Bruno Guimarães e Paquetá; Luiz Henrique (Estêvão), Vinícius Jr. e Rodrygo (Endrick).

A Seleção entra em campo contra os equatorianos nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira, pressionada pela Bolívia que encostou com 6 pontos após a goleada de 4 a 0 sobre a Venezuela . O Brasil soma sete pontos, na sexta colocação nas Eliminatórias, no limite da classificação para a Copa de 2026.

