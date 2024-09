O presidente Lula deve ir a Manaus na próxima semana para discutir medidas contra a seca e as queimadas no Amazonas. A informação foi dada pelo ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, nesta quinta-feira (5), onde ele esteve ao lado em visita oficial.

Nesta quinta-feira, o ministro cumpriu agenda em Manaus para receber as propostas que vão compor o Plano Governamental de Investimento em pesquisa e inovação na Amazônia. Além disso, visitou obras do governo federal e se reuniu com o candidato à prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos (PT).

“Provavelmente na semana que vem o presidente Lula vai ‘pintar’ aqui para resolver essa situação, vai inclusive querer usar o auditório da Suframa para reunir todos os prefeitos da região, o Governo do Estado, juntar todo mundo para mais uma vez dar o apoio do Governo Federal para enfrentar a situação da seca aqui”, disse o ministro Alexandre Padilha.