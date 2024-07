O preço do litro da gasolina em Manaus aumentou R$ 0,60 no último fim de semana. O litro do combustível custava, em média, R$ 6,29 nos postos. Desde o último sábado, vários revendedores cobram R$ 6,89. O aumento foi de 9,53%.

Ao contrário do preço ao consumidor, houve redução de R$ 0,05 no preço do combustível na Ream (Refinaria da Amazônia).

No dia 5 de julho o litro da gasolina custava R$ 3,51 para as distribuidoras. Com na última atualização dos valores, dia 12 deste mês, passou a custar R$ 3,46.

A subida no preço, sem justificativas, começou a ser notada no último final de semana, em diferentes zonas da cidade.

O aumento do valor do combustível na bomba vai na contramão da redução no preço do refino da gasolina anunciada pela Refinaria da Amazônia (Ream), na última sexta-feira (12), que caiu de R$ 3,51 para R$ 3,46.

Em tese, a medida barateia os custos da compra do combustível por parte dos postos, o que deveria aliviar o bolso do consumidor.

De acordo com o levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente a semana entre 23 e 29 de junho, o Amazonas está na terceira posição do ranking de estados com o litro de gasolina mais caro do país (R$6,32 em média) atrás apenas de Acre (R$7,04 em média) e Rondônia (R$6,40 em média).

Em nota, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) informou que está monitorando o recente aumento no preço do combustível.

As fiscalizações devem iniciar nesta segunda-feira (15) com o intuito de mapear o mercado e proteger os consumidores de práticas abusivas.

