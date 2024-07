A Argentina conquistou o bicampeonato na Copa América ao vencer a Colômbia por 1 a 0 em Miami, nos Estados Unidos, na madrugada desta segunda-feira (15). Artilheiro da competição, Lautaro Martínez foi o autor do gol do título depois de entrar no lugar de Julián Álvarez na prorrogação. Com o 16º título, os argentinos se sagram os maiores campeões do torneio.

O cansaço tomou conta dos dois times durante a prorrogação. Foi aí que o banco de reservas foi decisivo. Scaloni colocou a dupla Lautaro Martínez e Lo Celso em campo. O meia deu o passe para o artilheiro fazer o gol que garantiu o título na prorrogação.

O quarto título pela seleção argentina é também o 43º da carreira de Lionel Messi. Ele se isolou como o maior campeão da história do futebol. Messi deixou o gramado no meio do segundo tempo após sentir uma lesão na coxa. O camisa 10 da Argentina chorou copiosamente no banco após o problema.

O jogo, que estava programado para começar às 21h (horário de Brasília), teve 1 hora e 22 minutos de atraso por conta de confusões no entorno. Torcedores tentaram, e conseguiram, invadir o estádio o que gerou muitos problemas e forçou a Conmebol a postergar o início do duelo por três vezes. Tal qual no Super Bowl, a final da Copa América teve um show da cantora colombiana Shakira no intervalo da partida.

Desta maneira, os atuais campeões mundiais ganham o troféu pela segunda vez seguida e se isolam como os maiores campeões do torneio, deixando o Uruguai (15) para trás. A Colômbia, por sua vez, segue com somente um título, que foi conquistado em 2001.

