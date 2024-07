Um incêndio de grandes proporções que destruiu pelo menos 13 casas deixou mais de 70 pessoas desabrigadas na madrugada desta segunda-feira (15/07), no Centro do município de Nhamundá, no interior do Amazonas. Uma criança de 6 anos, identificada como apenas como Ayla, foi encontrada carbonizada.

O fogo iniciou às 4h e se espalhou rapidamente pelas casas de madeira, que são predominantes na região. Os próprios moradores se mobilizaram para tentar conter o fogo, mas as chamas só foram controladas após uma forte chuva cair sobre a cidade.

As famílias desabrigadas estão sendo acolhidas em um ginásio municipal e em casas de familiares e amigos.

A Polícia Civil deve realizar perícia para constatar as causas do incêndio.