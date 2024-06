O desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas, autorizou boi-bumbá Caprichoso utilização de guindastes para elevar alegorias e pessoas.

O Corpo de Bombeiros tinha proibido a utilização dos guindastes após uma consulta do Boi Garantido.

O magistrado concedeu liminar em mandado de segurança e ainda fixou multa diária no valor de R$ 50 mil em caso de descumprimento da medida.

“Vale ressaltar, por fim, a magnitude que o Festival Folclórico de Parintins alcançou ao longo dos anos, tendo atualmente inclusive repercussão internacional, em razão da expertise dos profissionais que trabalham arduamente para que o festival possa ser realizado com segurança e a cultura popular do Estado do Amazonas seja ainda mais divulgada”, afirma o desembargador em trecho da decisão, nesta sexta-feira.

