A Colômbia deu mais um espetáculo ao vencer a Costa Rica por 3 a 0, carimbando seu passaporte para as quartas de final da Copa América. Com gols de Luis Díaz, Davinson Sánchez e Córdoba, a seleção colombiana alcançou os seis pontos e agora enfrenta o Brasil na última rodada apenas para confirmar a liderança do Grupo D.

E o grande nome do jogo foi Luis Díaz , mas Córdoba e James Rodríguez também brilharam. James, ainda jogador do São Paulo, deu mais uma assistência, finalizou perigosamente e até ajudou na defesa.

A Costa Rica, como fez contra o Brasil, adotou uma postura defensiva desde o início. Já a Colômbia entrou determinada a garantir a vaga sem depender do jogo contra o Brasil, o jogo começou com pressão total dos colombianos, relembrando a estreia dos costa-riquenhos que sofreram para segurar o placar.

Luis Díaz teve a primeira chance em uma cabeçada, mas a bola não entrou. Pouco depois, ele cruzou para James Rodríguez, que chutou forte, mas parou em Sequeira. A Colômbia dominava e Díaz perdeu outra oportunidade de ouro antes da metade do primeiro tempo.

Aos 31 minutos, em um lançamento longo, Córdoba apareceu nas costas do defensor e foi derrubado por Sequeira. O VAR entrou em ação e confirmou o pênalti, numa cobrança magistral de Luis Díaz no ângulo.

A Colômbia seguiu criando chances e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior. A torcida já gritava olé com menos de 40 minutos, entusiasmada com os passes envolventes.

No início do segundo tempo, Luis Díaz quase ampliou em jogada individual, mas a defesa bloqueou. Davinson Sánchez, que já havia desperdiçado duas chances, finalmente acertou uma cabeçada para fazer o segundo gol, dedicando a camisa ao companheiro Lucumi, que estava fora da partida por conta de uma lesão.

A Costa Rica mal teve tempo de reagir e sofreu o terceiro gol poucos minutos depois, com um lançamento preciso de James Rodríguez para Córdoba, que finalizou com categoria após uma arrancada.