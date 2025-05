Visuliazação: 0

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quarta-feira, 28/5, que a licitação da Cidade do Autista será lançada já no mês de junho. A previsão é de que a ordem de serviço seja assinada até agosto deste ano.

Durante reunião com o Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE) e representantes de diversas secretarias da prefeitura, o prefeito David Almeida confirmou que o projeto estrutural está na fase final de elaboração e será concluído em até 10 dias, permitindo a abertura do processo licitatório ainda dentro do cronograma estabelecido.

“Estamos com várias secretarias integradas, junto ao CMGE, finalizando os últimos detalhes da Cidade do Autista. Vamos concluir a parte estrutural nos próximos dias e, com isso, garantir a licitação agora em junho e iniciar as obras até agosto”, declarou o prefeito, destacando o ritmo firme da gestão municipal para tirar o projeto do papel.

A Cidade do Autista será um equipamento público inédito em Manaus, voltado exclusivamente ao atendimento de pessoas com TEA e suas famílias, com estrutura especializada, equipe multidisciplinar, ambientes sensoriais, espaços de convivência e suporte integral. O projeto prevê a ampliação da capacidade atual de atendimento oferecida pelo Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), que será triplicada com a nova unidade.

“Estamos implementando um sonho que vai transformar o cuidado com as pessoas com autismo na nossa cidade. Muito em breve, estaremos acolhendo mais famílias e garantindo um atendimento digno, humano e especializado”, reforçou David Almeida.