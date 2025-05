Visuliazação: 0

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 174 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira (29).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: CHAPISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em técnicas de preparo, agilidade e organização, higiene e segurança alimentar, trabalho em equipe e atendimento ao cliente.

Cursos desejáveis: Manipulação com alimentos e atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em conhecimento do cardápio, agilidade e organização, higiene e segurança alimentar, resolução de problemas e atendimento ao cliente.

Curso desejável: atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em vigilância e atenção, controle de acesso, comunicação clara, controle de acesso, trabalho em equipe e conhecimentos de normas de segurança.

Curso obrigatório: Agente de portaria (presencial e com carga mínima de 20h)

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SECRETÁRIA DO LAR (ASG)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em organização e rotinas domésticas como: lavar, passar e limpar.

Diferencial experiência com cuidados com idoso e criança.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em conhecimentos de limpeza, habilidades em manutenção básica, cumprimentos de normas de segurança e boa comunicação.

Cursos desejáveis: na área de limpeza, 5S.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando. (Gestão Financeira, Ciências Contábeis ou áreas correlatas até o 8 período)

Com experiência na área.

Habilidades em conciliação bancária, arquivamento, lançamento no sistema Nibo, ou outros sistemas, provisionamento e controle de contas, fechamento de bancos,

lançamentos de cartões.

Cursos Obrigatórios: Excel e Word.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AGENTE DE PÁTIO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório: Ter CNH Categoria B.

Habilidades em comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, conhecimento técnico e atenção à segurança.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em realizar atendimentos com excelência ao cliente, proporcionando uma experiência encantadora e acolhedora.

Curso desejável: na área de informática básica.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: VENDEDOR (A) COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em realizar atendimentos com excelência ao cliente, uso de tecnologia, além de proporcionar uma experiência encantadora e acolhedora

Conhecimento em vendas internas e externas.

Cursos desejáveis: Vendas e Informática básica.

Obrigatório: ter CNH B.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em realizar atendimentos com excelência ao cliente, uso de tecnologia, além de proporcionar uma experiência encantadora e acolhedora, escuta ativa, conhecimentos de produtos do mercado de eletrodoméstico e materiais de construção.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE JARDINAGEM

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Habilidades na preparação do solo, podas de manutenção, irrigação e cuidados, uso de ferramentas e paisagismo básico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO CAT. D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na área.

Habilidades técnicas, domínio das leis do trânsito, habilidades na condução de veículos pesados, planejamentos de rotas, resiliência e atenção.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em trabalho em equipe, organização e limpeza, conhecimento de utensílios e equipamentos e agilidades e atenção aos detalhes.

Cursos obrigatórios: Manipulação de alimentos e experiência em grelhados.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: PASSADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em realizar o controle de qualidade, fazer revisão de produtos, passar e abastecer as peças para o processo produtivo e trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável ter cursos de vendas, atendimento ao cliente, telemarketing e áreas afins.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Conhecimento em materiais de construção, alvenaria, argamassa, concreto, revestimento etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Habilidades e conhecimentos na preparação de obras, misturas de materiais, transporte de armazenamento, limpeza e manutenção etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: OFICIAL DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

Habilidades com limpeza em geral.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE LOUÇAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Habilidades: Agilidade e eficiência, atenção aos detalhes, trabalho em equipe e conhecimentos de produtos de limpeza.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Habilidades: Conhecimentos de técnicas de limpeza, organização, agilidade e capacidade de trabalhar em equipes etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

06 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Atender clientes, repor mercadorias e organizar.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: TÉCNICO (A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Superior completo ou Técnico Completo

Com experiência na área.

Habilidades: Conhecimentos e normas, capacidade de análise de riscos, proatividade e habilidades de comunicação.

Registro de técnico em segurança do trabalho expedido pelo ministério do trabalho; conhecimentos das normas regulamentadoras; básico em SGQ- NBR ISO 9001:2008.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades: Organização, atenção aos detalhes e habilidades com sistemas informatizados

Curso: Excel.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: OPERADORA DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades: Agilidade, habilidade na tecnologia, organização e boa comunicação.

Cursos desejáveis: Atendimento ao cliente, informática, noções de matemática e segurança de caixa, formas de pagamento e noções de legislação fiscal.

Disponibilidade de horário.

*01 VAGA: TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Técnico completo. (Enfermagem do trabalho)

Com experiência na área.

Conhecimento em brigada de incêndio

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

*01 VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando ou completo.(Administração;Ciências Contábeis ou Logísticas a partir do 6 período).

Com experiência na área.

Conhecimentos em ERPs (TOTVS, SAP, PROTHEUS ou SIMILARES)

Desejável Excel.

Disponibilidade de horário.

*02 VAGAS: SALGADEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Desejável curso de salgados para festa

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Obrigatório curso de NR 12.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE LAVANDERIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ENCARREGADO DE CRÉDITO E COBRANÇA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Completo em Administração, Gestão financeira, Ciências Contábeis ou áreas relacionadas.

Com experiência na área Administrativa de Cadastro e Cobrança.

Habilidades técnicas, como conhecimentos em gestão de crédito e cobrança, além de habilidades interpessoais, como comunicação e negociação e gestão de equipe.

Desejável cursos na área de administração, gestão financeira, contabilidade ou áreas relacionadas com a função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório CNH D

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Técnico ou Superior Completo.

Com experiência na área.

Atividades: preencher relatórios diários, semanais e mensais de manutenção, alimentar o Sistema SIM. Realizar cotação de materiais e demais atividades administrativas. Executar atividades ligadas à naturezas de construção civil: pintura, hidráulica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PSICÓLOGO(A) ORGANIZACIONAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Psicologia.

Com experiência na área.

CRP ativo.

Desejável curso na área de Avaliação Psicológica.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: LAVADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório inglês fluente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de trabalho das 14:30 às 23:00.

01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MECÂNICO INDUSTRIAL – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Mecânica.

Com experiência na área.

Executar serviços de manutenção mecânica preventiva, preditiva e corretiva nos equipamentos industriais; conhecimento prático em desmontagens, montagens, bombas, válvulas e redutores.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Entrevista Online

01 VAGA: SOLDADOR AUTOMOTIVO – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Conhecimento geral em soldas e cortes e possuir CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Entrevista Online

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Conhecimento geral em torneamento de peças diversas, rolos de moenda e etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Entrevista Online.

04 VAGAS: ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE GELO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de refrigeração com ênfase em equipamentos à amônia. (Equipamentos: Maycon Medafe e Madef)

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: MONTADOR DE FÔRMA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Experiência na confecção de gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas diversas, na construção civil em geral.

Obrigatório curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MOTORISTA CAT D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório CNH D e direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Habilidades com carnes e peixes.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Habilidades com pratos frios e quentes; frutos do mar. Mesa Place, limpeza e organização.

Obrigatório curso de manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciência Contábil.

Com experiência na área.

Executar atividades de Departamento Contabilidade avançada, E-Lalur / ECD/EDF e Análise de balanço; Habilidades com declarações Sped ECD e ECD e e-LALUR.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: EXECUTIVO (A) DE VENDAS DE CAMPO – ONLINE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Atuar como PAP para pequenas e médias empresas, oferecendo produtos e serviços do Mercado Pago.

Obrigatório veículo próprio e CNH B.

Vagas destinadas também para o público PCD.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: OPERADOR DE CREMALHEIRA

*Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso NR 12, NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: REJUNTADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

03 VAGAS: ASSISTENTE FISCAL – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo ou Superior Cursando (Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas a partir do 4 período)

Com experiência na área.

Obrigatório ter cursos nas áreas financeira e administrativa.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: COPEIRA– PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou sem experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou sem experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

