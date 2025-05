Visuliazação: 0

O 1º Megafeirão de Empregabilidade, promovido pela Prefeitura de Manaus, inicia nesta quinta-feira (29/5) com a oferta de 2.136 vagas de emprego. A ação ocorre, até sexta-feira (30/5), das 9h às 14h, no shopping Phelippe Daou, zona Norte da capital.

“Estamos unindo forças com empresas que entendem a responsabilidade social de gerar oportunidades. Este megafeirão é uma ponte concreta entre quem precisa trabalhar e quem está contratando”, disse o secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Alonso Oliveira.

Com a participação de mais de 25 empresas locais e nacionais, o evento foi idealizado para oferecer acesso direto ao mercado de trabalho, com entrevistas presenciais, triagem de currículos e possibilidade de contratação imediata. Empresas com atuação em Manaus e também em outros estados estarão recebendo candidatos no local.

Sob o tema “Trabalho, Qualificação e Inovação: O Futuro Começa Hoje!”, o megafeirão também ofertará serviços gratuitos como oficinas de currículo, orientação profissional, fotografia para processos seletivos, palestras e atendimento pelo Sine Manaus. A estrutura ainda conta com espaços para entrevistas on-line, voltadas a oportunidades de trabalho remoto.

Empresas participantes

Entre as empresas confirmadas estão: Marfrig (unidades SP e MT), BRF S.A., Minerva Foods, Madero, Vitória Supermercados, WeCan Brasil da Amazônia, Supermercado e Emporium Rodrigues, Lojas Queiroz, Grupo Nova Era, Salcomp, Dunorte Distribuidora (Grupo Medeiros), IEL Amazonas, Avanço S/A, Novamedpharma, Haza Engenharia, Sindpam, Fênix RH, Tawrus Segurança, Imperial Serviços Empresariais, RH Personal, Alpha Consultoria, Faculdade Anhanguera, Liliane Rocha Consultoria de RH, Vagas de Forma Online e Estrela Alimentos.

Estarão disponíveis mais de 2.000 vagas de emprego, com oportunidades em áreas como atendimento, vendas, produção, cozinha, segurança, limpeza, logística, padaria, frigorífico, construção civil, estágios e jovem aprendiz, entre outras.

O Feirão também oferece uma oportunidade inédita: três grandes empresas estão vindo contratar mão de obra diretamente em Manaus, devido à escassez de profissionais qualificados em suas cidades. As vagas são para Curitiba, Ponta Grossa e Adrianópolis, no Paraná, e incluem cargos nas áreas de cozinha, atendimento, frigorífico e construção civil. É a chance de garantir um novo rumo profissional com carteira assinada e benefícios completos.

A Central do Empreendedor, onde o evento será realizado, fica localizada no Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona Norte. A expectativa da prefeitura é receber milhares de candidatos nos dois dias de ação.

Cargos disponíveis para contratação:

BRF S.A.

• 100 vagas – Área de produção de frigorífico e afins (Concórdia/SC, Lajeado/RS, Dois Vizinhos/PR)

Minerva Foods

• 70 vagas – Auxiliar Operacional (Setor Industrial – Chupinguaia/RO)

Grupo Madero

• 25 vagas – Auxiliar de Cozinha

• 50 vagas – Auxiliar de Restaurante

• 2 vagas – Atendente de Restaurante

Vitória Supermercados

• 20 vagas – Operador de Caixa

• 10 vagas – Fiscal de Prevenção

• 10 vagas – Açougue (auxiliar e açougueiro)

• 10 vagas – Peixaria (auxiliar e peixeiro)

• 10 vagas – Cozinha (auxiliar e cozinheiro)

• 10 vagas – Repositor de Mercadorias

• 10 vagas – Padaria (auxiliar e padeiro)

• 10 vagas – Serviços Gerais

• 10 vagas – Motorista de Caminhão

Total: 100 vagas

WeCan BR da Amazônia

• 50 vagas – Operador de Produção

• 40 vagas – Alimentador de Produção

• 10 vagas – Revisor de Solda

• 5 vagas – Auxiliar de Inspeção de Qualidade

• 3 vagas – Ferramenteiro

• 2 vagas – Técnico de Suporte Industrial

• 2 vagas – Operador de Extrusora

• 2 vagas – Assistente Técnico de Processos

• 1 vaga – Técnico Eletromecânico Júnior

• 1 vaga – Planejador de Materiais

• 1 vaga – Monitor de Processos

• 1 vaga – Gerente de Restaurante

• 1 vaga – Chef de Sushi Bar

• 1 vaga – Assistente Administrativo (com japonês)

Total: 118 vagas

Supermercado & Emporium Rodrigues

• 10 vagas – Açougueiro

• 10 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

• 10 vagas – Auxiliar de Estoque

Total: 30 vagas

Lojas Queiroz

• 10 vagas – Auxiliar de Loja

• 8 vagas – Operador de Caixa

• 10 vagas – Fiscal de Loja

• 6 vagas – Vendedor Externo

Total: 34 vagas

Grupo Nova Era

• 140 vagas – Operador de Loja

Salcomp

• 10 vagas – Operador de Linha de Montagem (PCD)

• 10 vagas – Monitor de Processo

• 5 vagas – Técnico de Eletrônica

• 5 vagas – Técnico de Suporte SMT

Total: 30 vagas

Dunorte Distribuidora (Grupo Medeiros)

• 10 vagas – Vendedor Externo

• 10 vagas – Vendedor Interno

• 10 vagas – Promotor de Vendas Motorizado

• 10 vagas – Auxiliar de Confeitaria

• 10 vagas – Auxiliar de Depósito (PCD)

Total: 50 vagas

IEL Amazonas

• 45 vagas – Estágio em diversas áreas

• 10 vagas – Jovem Aprendiz

Total: 55 vagas

Avanço S/A

Cargos diversos como ajudante geral, pedreiro, eletricista, operador de máquinas, apontador, etc.

Total: 45 vagas

Novamedpharma

• 25 vagas – Auxiliar de Produção

• 5 vagas – Jovem Aprendiz

• 10 vagas – Estágio em diversas áreas

Total: 40 vagas

Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas (SINDIPAN)

• 200 vagas – Padeiro

• 100 vagas – Confeiteiro

• 70 vagas – Operador de Caixa

• 150 vagas – Atendente

• 100 vagas – Auxiliar de Cozinha

• 50 vagas – Auxiliar de Limpeza

Total: 676 vagas

TAWRUS Segurança e Vigilância

• 5 vagas – Vigilante

• 5 vagas – Agente de Portaria

• 2 vagas – Assistente Jurídico

Total: 12 vagas

IP Fibra

• 1 vaga – Promotor de Vendas Externo

• 1 vaga – Auxiliar de RH

• 1 vaga – Vendedor (PCD)

Total: 3 vagas

RH Personal

Cargos diversos como operador de produção, soldador, auxiliar de serviços gerais, operador de prensa, etc.

Total: 44 vagas

Grupo Bringel

Cargos diversos como operador de empilhadeira, auxiliar de engenharia, técnico predial, etc.

Total: 31 vagas

Alpha Consultoria

Cargos como analista contábil, operador de torno, estoquista, entre outros.

Total: 22 vagas

Inservice Limpeza | Fênix RH

Cargos diversos em logística, manutenção, produção, soldagem, qualidade etc.

Total: 290 vagas

Liliane Rocha Consultoria de RH

Cargos como supervisor de vendas, garçom, cozinheiro, vendedor, motoboy, entre outros.

Total: 22 vagas

Marfrig – Várzea Grande/MT

• 100 vagas – Área de produção (frigorífico e afins)

Estrela Alimentos – Estrela D’Oeste/SP

• 50 vagas – Área de produção (frigorífico e afins)