Uma operação da Polícia Civil culminou na recuperação nessa sexta-feira (7) de uma lancha avaliada em R$ 90 mil, roubada por piratas na cidade de Abaetetuba, na região nordeste do Pará. Foi realizada uma investigação detalhada conduzida pela Delegacia do município.

A lancha pertence a uma família de ribeirinhos, cuja casa foi invadida por quatro assaltantes armados no dia 12 de maio. Além da embarcação, os criminosos levaram uma quantia de R$ 7 mil, joias de ouro e três celulares. O roubo deixou a comunidade local em estado de choque e temerosa, ressaltando a vulnerabilidade dos moradores ribeirinhos frente a esse tipo de crime.

Os policiais civis localizaram a lancha abandonada no furo Macacaá, um igarapé afluente do Rio Pará, situado no município de Limoeiro do Ajuru. A região é conhecida por seu difícil acesso e ausência de habitantes permanentes, o que dificultou as operações de busca. A recuperação só foi possível devido à maré cheia, que permitiu o acesso dos agentes ao local remoto.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido. As autoridades continuam a investigar o caso e pedem a colaboração da população para fornecer informações que possam levar à captura dos criminosos. O Disque-Denúncia (181) está disponível para receber qualquer pista, com a garantia de anonimato e sigilo absoluto. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de qualquer telefone.

