O sargento do Exército Diego Azevedo Fernandes de Souza, 33, morreu após ser baleado em um tiroteio com a Polícia Militar, na Avenida Leonardo Malcher, no Centro de Manaus, neste domingo (9). Um policial militar identificado como José Antônio foi atingido durante o confronto e não resistiu.

Os policiais militares receberam a denúncia de uma ocorrência de violência doméstica no apartamento de Diego, que teria agredido a esposa.

A mulher conseguiu acionar a polícia que se deslocou até o local. Com a chegada dos policiais, o homem começou a atirar. Ao menos 18 viaturas da polícia foram acionadas para o caso.

O sargento do Exército morreu no local após ser atingido. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

José Antônio e outro policial identificado como Weldman foram baleados e socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mas, José Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu.