Soldado PM, José Antônio, foi morto com um tiro na cabeça

Um tiroteio na manhã deste domingo (9), na Avenida Leonardo Malcher, no Centro de Manaus, deixou o sargento do Exército Brasileiro, Diego Azevedo Fernandes de Souza, de 33 anos, e o soldado da Polícia Militar amazonense, José Antônio.

O sargento vivia com a aluna soldado da PM, Thais Elena Coelho, de 32 anos, com quem discutiu em casa e teria ameaçado a companheira, que acionou os PMs.

Ao chegar no local os militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (24ª Cicom) entraram em confronto e o soldado Antônio foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no Pronto Socorro do Hospital 28 de Agosto. O sargento do Exército morreu no local.

O 1º sangento PM, Weldman, foi atingido a bala na coxa direita e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, onde permanece com quadro de saúde estável.

A Polícia do Exército foi acionada para atender a ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso.

O post Sargento do Exército morre em tiroteio com PMs no Centro de Manaus; vídeo apareceu primeiro em Portal Você Online.