Kamila Simioni foi a 5ª eliminada de A Fazenda 15. Conforme a votação popular, a influencer registrou apenas 8,88% dos votos e deixou o reality show na noite desta quinta-feira (26). Ela disputava a permanência no programa com Cezar Black e Kally Fonseca.

Black foi anunciado como o primeiro salvo para continuar no reality, enquanto Kally foi a segunda opção do público. No reality, os espectadores votam em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição.

Galisteu encerrou a votação às 0h06 e emendou com seu discurso da despedida da semana. "No fundo do coração, uma dúvida persiste: o que o Brasil está achando das minhas atitudes?", questionou ela, ao trio de roceiros. Em seguida, a apresentadora recordou, brevemente, a trajetória de cada um deles.