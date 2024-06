O atacante Kaio Jorge foi apresentado como novo reforço do Cruzeiro para a temporada. Ele vai vestir a camisa 9. Kaio Jorge, que veio da Juventus, da Itália, revelou ter tido a oportunidade de conviver com Cristiano Ronaldo durante sua passagem pela Europa. Ele destacou a importância da experiência ao lado do craque português para seu amadurecimento, tanto dentro quanto fora de campo. “O Cristiano Ronaldo é um cara fantástico. Assim que cheguei à Itália, ele me acolheu muito bem e aprendi muita coisa com ele. No dia a dia peguei coisas de posicionamento e vida fora de campo. Aprendi muita coisa”, afirmou o jogador. O jogador de 22 anos também falou sobre a decisão de optar pelo Cruzeiro, abrindo mão de propostas de clubes europeus. “Tinha proposta de clubes europeus, mas mudei meu pensamento depois que o Alexandre Mattos conversou comigo e vi que o Cruzeiro ia brigar por coisas grandes.”, afirmou. Ele ainda vai passar por um período de treinamentos, mas garantiu que vai estar pronto quando a janela de transferências for aberta, em 10 de julho. “Na metade do próximo mês estarei à disposição”, completou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA