A Colômbia entrou em campo com tudo e provou por que está entre as favoritas para levar o troféu da Copa América. Em uma noite eletrizante em Houston, os colombianos bateram o Paraguai por 2 a 1, na estreia do torneio, mantendo uma incrível sequência de 24 jogos invictos sob o comando de Nestor Lorenzo.

O grande nome da noite foi o meia James Rodríguez. O craque, que não tem jogado muito no São Paulo, mostrou que ainda tem muita lenha para queimar. Com duas assistências geniais, James comandou o ataque colombiano e foi aplaudido de pé pela torcida que lotou o NRG Stadium, majoritariamente colombiano.

A partida abriu o Grupo D, o mesmo do Brasil, e começou pegando fogo, com ambos os times jogando em alta velocidade. Os colombianos trabalhavam a bola com objetividade, especialmente acionando o atacante Luis Díaz pela esquerda, que sempre enfrentava marcação cerrada. Díaz foi um verdadeiro pesadelo para a defesa paraguaia, mas a estrela foi mesmo James Rodríguez.

Aos 31 minutos, James deu um passe perfeito para a cabeçada certeira de Muñoz, abrindo o placar. Dez minutos depois, o craque repetiu a magia com uma cobrança de falta precisa na cabeça de Lerma, ampliando a vantagem colombiana. O Paraguai, dependente de Enciso, viu seu principal jogador isolado e sem apoio no ataque, limitando suas chances de reação na primeira metade do jogo.

Na segunda metade, a Colômbia reduziu o ritmo e permitiu que o Paraguai se recuperasse. Enciso, sempre perigoso, marcou aos 23 minutos, diminuindo a diferença. Mesmo assim, a superioridade técnica colombiana prevaleceu. Apesar do gol, o Paraguai não conseguiu ameaçar consistentemente.

Com o Paraguai em busca do empate, a Colômbia teve mais espaço e quase ampliou o placar. Aos 39 minutos, um pênalti foi inicialmente marcado em cima de Mina, após cruzamento de James Rodríguez, mas o VAR anulou a decisão.

Mesmo com 8 minutos de acréscimo, o Paraguai não conseguiu evitar a derrota. Agora, a Colômbia se prepara para enfrentar a Costa Rica na próxima sexta-feira, em Glendale, na Califórnia, enquanto o Paraguai busca reabilitação contra o Brasil, em Las Vegas, no mesmo dia.