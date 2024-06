O deputado Capitão Alberto Neto (PL) negou, nesta segunda-feira (24) a possibilidade de desistir de sua pré-candidatura à prefeitura de Manaus. Em uma declaração firme, ele afirmou: “Não há chances de desistência da nossa pré-candidatura. Com o apoio do eterno Presidente Jair Bolsonaro, temos uma missão e vamos cumprir”.

As especulações sobre uma possível desistência surgiram devido a alguns fatores, mas foram prontamente desmentidas pelo pré-candidato. Um dos principais motivos que levantaram dúvidas teria sido o enfraquecimento de mobilização durante a visita de Jair Bolsonaro a Manaus, em 2 de maio.

O evento, que era para ser um ponto alto na campanha de Alberto Neto, acabou não atraindo o número esperado de apoiadores, causando irritação no ex-presidente. Outro fator seria a estagnação nas pesquisas. Apesar disso, Alberto Neto mantém sua postura confiante e determinada.

Ele enfrenta um dilema comum a muitos candidatos em início de campanha: continuar lutando para consolidar sua candidatura na convenção do PL, marcada para o início de agosto, ou considerar outras opções.

Contudo, o deputado rejeita veementemente a ideia de desistir. União Brasil quer a desistência do PL Nos bastidores, lideranças do PL continuam a trabalhar para fortalecer sua posição na próxima eleição. Há conversas, no entanto, sobre a possibilidade de uma aliança estratégica com o União Brasil, lançando um vice para compor chapa com Roberto Cidade.

Entre os nomes cogitados está o deputado Péricles, que é bem avaliado dentro do partido e possui boa relação com a cúpula do União Brasil. Se essa aliança se concretizar, o grupo pode ganhar um impulso significativo, especialmente com o apoio do governador Wilson Lima, que é considerado crucial para enfrentar o atual prefeito David Almeida, candidato à reeleição.

A estratégia inclui também enfraquecer outros concorrentes, como o também pré-candidato Amom Mandel, cujo comportamento tem sido descrito como confuso e imprevisível por alguns analistas políticos.

