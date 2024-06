Em comemoração à medalha de ouro conquistada no Judô, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), categoria Sub-18, a estudante Juliana Felipe foi recebida na Escola Estadual (EE) Irmã Inês Penha, localizada no município de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros de Manaus), com uma grande comemoração na tarde desta segunda-feira (17).

As homenagens começaram no sábado (15), quando, ao chegar de Maceió, foi recebida com muita alegria no aeroporto por membros da comunidade local, colegas e familiares. Na ocasião, a atleta também participou de uma carreata pelas ruas do município. A conquista da medalha aconteceu no dia 11 de junho, no JEBs Sub-18.

Já na tarde desta segunda-feira, Juliana foi recebida no ginásio da escola com a presença das turmas e membros da comunidade escolar. Além das parabenizações pela conquista da estudante, que é indígena do povo Yanomami, a comemoração contou com a entrega, para campeã, de um certificado da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a apresentação do grupo de capoeira da região, quadrilha, dança das agremiações e de outros projetos do município.

A diretora escolar da EE Inês Penha, Edineia Pimenta, explicou que essa conquista foi um trabalho em conjunto que contou com o apoio do “Projeto Social Amigos do Judô” e da Associação Comunitária de Pais e Alunos do Judô do Amazonas (Acopajam). Mais do que uma condecoração, segundo a diretora, a conquista da aluna também representa esperança.

“Como equipe pedagógica, o nosso dever é formar bons cidadãos, então acreditamos que o esporte é um meio que também transforma vidas por meio dos desafios, disciplina e constância, para que consigam chegar até o mais alto pódio, seja no esporte ou na vida”, disse a diretora.

Para além do pódio

Pertencente ao povo indígena Yanomami, Juliana Felipe, 16 anos, estudante da 2ª série do Ensino Médio, foi uma de dois atletas da rede pública de ensino do Amazonas a conquistar uma medalha, durante a segunda fase do JEBs, o que para ela é motivo de muito orgulho.

Segundo Juliana, essa conquista no Judô foi um caminho difícil de muitos obstáculos. Ela contou que, apesar da luta difícil, a conquista não foi trilhada sozinha e, com o apoio da mãe, sua professora (sensei) e diversos outros que a apoiaram, a aluna conseguiu trazer a medalha para o Amazonas.

“A sensação que tive quando cheguei foi uma coisa muito emocionante. Nunca tinha imaginado que ia acontecer e foi inspirador ver todos me elogiando, gritando meu nome, meus amigos me abraçando. Levo o Amazonas no meu coração para que consiga conquistar mais daqui para frente e surpreender a todos e a minha escola”, disse a estudante

CONFIRA O VÍDEO DA FINALIZAÇÃO DA CAMPEÃ: