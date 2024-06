Francisco Benedito Sampaio Barreto, 57, conhecido como Gil, que estava dentro de um bueiro há mais de 10 horas, foi resgatado nesta terça-feira (18), no igarapé do 40, avenida Manaus 2000, bairro Japiim, zona sul da capital. Segundo José, irmão de Francisco, ele tem transtornos mentais.

Com a chegada de um pastor, Francisco demonstrou que iria sair espontaneamento do buraco, mas não saiu. Parentes e a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) tentaram retirar o homem, mas também não obtiveram sucesso. Após mais de 10 horas de tentativa, o homem foi resgatado.

Conforme explicou o Coronel Muniz, do CBMAM, não h uma dimensão exata do bueiro, mas Francisco entrou numa distância muito longa

“A dimensão exata do bombeiro nós não sabemos, mas ele entrou numa distância muito longa aqui do Igarapé. No visual a gente claramente percebia que ele estava há quase 20 metros da margem do Igarapé”, disse Muniz.

De acordo ainda com o coronel, a retirada contou com a ajuda de parentes e uma equipe com mais de 20 bombeiros se revezando desde segunda a noite.

“À medida que essas negociações foram avançando, nós lançamos o bombeiro resgatista dentro da galeria e fizemos ali a abordagem nos tornozelos dele e conseguimos puxar, mantendo ainda a comunicação com os parentes dele, que são mais próximos, tranquilizando ele porque ainda ontem, no início da madrugada, nós tentamos resgatá-lo e ele se debateu, ele se prendeu na galeria e ficou inviável o resgate. Esperamos o dia amanhecer e agora avançamos na negociação e acabamos, portanto, de convencê-lo a se aproximar aqui da saída, fizemos a abordagem com a ajuda, mais uma vez aqui, de conhecidos muito próximos, inclusive de um irmão seu, para dar tranquilidade necessária e conseguimos tirar ele. Limpamos ele de forma preliminar, já está dentro da nossa ambulância e será conduzido ao hospital”, concluiu Diniz.

Na ação, os bombeiros usaram equipamentos próprios para atuação em espaço confinado e cilindros de oxigênio. Após a retirada, a vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para um centro de apoio psicológico, em Manaus.

