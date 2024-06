O pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), começou uma série de visitas a bairros da capital amazonense para conversar com os moradores sobre os principais problemas da área. A iniciativa, chamada de “Marcelo Interbairros”, foi iniciada na segunda-feira (17) pelas ruas do bairro Cidade de Deus, na zona Norte.

“Fazer turismo em Florianópolis ou em Recife é muito legal, mas não resolve os nossos problemas. Encontrar soluções lá e não conhecer Manaus também não adianta nada. Por isso fui até a Cidade de Deus e vou em outros bairros. Isso é conhecer Manaus. Uma cidade grande, cheia de problemas com gente muito sofrida, batalhadora e muito feliz”, afirmou Marcelo Ramos.

Moradores relataram ao pré-candidato que precisam se deslocar para outros bairros pela ausência de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Cidade Deus e que, muitas vezes, recebem a negativa de atendimento por não serem daquela área de abrangência.

“A saúde é uma calamidade. Não temos UBS. Tenho um filho de 9 anos com autismo e estou na luta desde que ele nasceu para conseguir um laudo. Ele está com todos os exames aguardando a consulta com o neuro”, afirmou a comerciante Dona Rai, de 49 anos.

Pais também denunciaram a qualidade da merenda escolar. Um abaixo-assinado foi feito após alunos encontrarem larvas na comida servida na escola municipal Aristophanes Bezerra de Castro. A dona de casa, Lídia Pereira, 39 anos, disse que a filha de 13 anos teve infecção intestinal após ingerir o lanche.

“Minha filha não come mais lá. Eu prefiro que ela leve ou compre o lanche. A gente paga imposto e nossos filhos têm o direito de comer uma merenda com qualidade”, disse.

Infraestrutura e segurança

Marcelo Ramos esteve no ‘piscinão’, cratera que está aberta há cinco meses entre as ruas Saracura e Rosa de Lírio. Moradores já acionaram a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), mas o problema continua e já afeta a circulação de ônibus.

Moradores contaram que motoristas de aplicativos não querem entrar no bairro pela falta de infraestrutura nas vias e segurança.

O pré-candidato visitou áreas de risco com erosões profundas e viu que o bairro apresenta lixeiras viciadas ocupando vias, calçadas e áreas verdes. Outro relato de moradores foi a ausência de um espaço de lazer e para práticas esportivas para comunidade.

O primeiro vídeo da ida ao bairro Cidade de Deus pode ser visto em https://bit.ly/MarceloInterbairros.