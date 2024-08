A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em ação conjunta com a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), prendeu, entre segunda-feira (12/08) e esta terça-feira (13/08), três indivíduos por envolvimento na morte de Aline Rafaiete dos Santos, que tinha 22 anos. O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro deste ano, em um pub no bairro Planalto, zona centro-oeste.

Os autores foram identificados como Ivanildo de Oliveira Rodrigues, Jonathas Oliveira Trindade, conhecido como “John-John”, e Rickson Silva de Oliveira, de idades não identificadas.

Em coletiva de imprensa, realizada nesta terça-feira, o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, parabenizou a ação conjunta realizada pelas equipes da DEHS e DERFV, que resultou na prisão dos envolvidos.

“Estamos apresentando para a sociedade o encerramento deste caso que chocou a população de Manaus. Todos os três envolvidos na morte da jovem já estão recolhidos e serão responsabilizados, perante à Justiça, pela morte dela”, disse o delegado-geral.

Investigações

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, durante as investigações, as equipes policiais tiveram acesso às câmeras de segurança das proximidades e, com o apoio do serviço de inteligência, conseguiram identificar e localizar os envolvidos.

“A motivação do crime seriam dívidas da vítima com o tráfico de drogas. Na ocasião, os três autores invadiram a festa, Rickson rendeu o segurança do pub, Ivanildo deu apoio e ficou observando a movimentação e Jonathan, o mentor da execução, efetuou os 10 disparos contra a vítima. Após o homicídio eles fugiram do local”, informou o delegado.

Segundo o delegado, a vítima foi socorrida e ficou internada em uma unidade hospitalar por cerca de três meses. Ela foi à óbito no início do mês de maio.

“Depois do árduo trabalho de investigação, conseguimos identificar o paradeiro de Ivanildo na segunda-feira, nas proximidades do local do crime, no bairro Planalto, e Rickson foi localizado no bairro Colônia Terra Nova, zona norte”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, a imagem de Jonathan chegou a ser divulgada como procurado e, durante diligências, os policiais civis da DEHS tiveram conhecimento de que ele já se encontrava preso no sistema prisional, pelo crime de tráfico de drogas cometido em São Gabriel da Cachoeira (a 630 quilômetros de Manaus).

“Em interrogatório, Rickson e Ivanildo disseram que foram contratados por Jonathan, para em troca quitarem dívidas relacionadas ao tráfico de drogas que tinham com ele. Rickson tinha uma dívida de R$ 4 mil com o mandante do crime, e o Ivanildo receberia a quantia de R$ 500 pela participação no ato delituoso. Todos apontaram o Jonathan como o mentor do crime”, finalizou.

Procedimentos

Ivanildo de Oliveira Rodrigues, Rickson Silva de Oliveira e Jonathas Oliveira Trindade responderão por homicídio qualificado e se encontram à disposição da Justiça.