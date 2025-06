Jovem morre e esposa fica gravemente ferida em acidente na Av. André Araújo

Visuliazação: 0

Um acidente de moto ocorrido na manhã desta quarta-feira (25/06), na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, resultou na morte de David Santana Fernandes, de 22 anos, e deixou sua esposa, Aline Vitória Paes Menezes, também de 22 anos, gravemente ferida.

De acordo com informações preliminares, o casal trafegava pela via quando perdeu o controle da motocicleta e caiu. David morreu ainda no local. Aline foi socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Segundo informações de familiares da vítima à polícia, além de músico, David também trabalhava como motociclista por aplicativo e era professor de bateria.

O acidente causou grande congestionamento na avenida. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para organizar o trânsito e auxiliar na liberação da via, enquanto o corpo de David foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Outro acidente fatal

Um outro motociclista, ainda não identificado, também morreu em uma acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (25/06), após colidir com um veículo da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), na avenida Coronel Teixeira, zona oeste da capital. A vítima morreu no local.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para organizar o trânsito que ficou lento.

Colisão entre veículos

Ainda na manhã de hoje, outro acidente envolvendo motociclista foi registrado na Avenida Constantino Nery, zona centro-sul de Manaus. Um homem identificado apenas como Gabriel, colidiu com um caminhão-pipa e teve uma perna fraturada.

Testemunhas contando que a vítima sofreu no sentido bairro-Centro, quando não conseguiu desviar do caminhão, que recuava na via. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e sofreu uma fratura exposta na perna.

Colisão com o caminhão-pipa na Avenida Constantino Nery – Foto: Reprodução

O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, também na zona centro-sul da capital. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Agentes do IMMU também foram acionados para controlar o fluxo de veículos na avenida, que ficou com o trânsito bastante lento após o acidente. O condutor do caminhão-pipa deve prestar esclarecimentos sobre a dinâmica do acidente.