Visuliazação: 0

(Parintins-AM) – Item 6 da disputa entre Caprichoso e Garantido, o amo é o versador do boi, um dos momentos mais interessantes e que acende a rivalidade entre as torcidas, afinal, é ele o responsável por entoar versos exaltando o boi, a torcida e também tiradas provocando o adversário. Neste 58° Festival Folclórico de Parintins, o grande duelo será justamente neste item.

De um lado o sarcástico João Paulo Faria, que vem se tornando a grande estrela do boi Garantido, por sua verve pontilhada de bom humor e, às vezes, críticas ácidas que arrancam risadas do lado vermelho, mas despertam a ira do rival. JP também traz no DNA o sangue de Paulinho Faria (falecido em 2021), seu tio, o lendário apresentador do boi do coração.

“É uma pressão diferente, porque, depois de tudo que passou, até pessoas do próprio boi contrário reconhecem que os fatos que levo para a arena são verdadeiros. Quem é de Parintins, quem cresceu lá, sabe que estou falando a verdade. Então, isso cria uma expectativa dos dois lados. Vou seguir nessa linha”, diz JP fazendo mistério.

❤️GARANTIDO❤️

O último verso do amo do boi João Paulo Faria tem uma curiosidade. Ele trouxe pra arena o Boi Campineiro, considerado o terceiro boi de Parintins. Ao lado do Garantido e do Caprichoso, o Campineiro chegou a participar do Festival de Parintins nas décadas de 70 e 80,… pic.twitter.com/WauO7xNysl — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) June 30, 2024 A provocação de JP em 2024

Do lado do Caprichoso, quem entra na arena é o estreante Caetano Medeiros, que terá a missão de substituir o carismático e experiente Prince, que foi amo do bumbá azul por muitos anos. Caetano traz na bagagem o fato de ser sobrinho de Tony Medeiros, ex-amo do Garantido, uma das lendas do Garantido, e filho de Inaldo Medeiros, autor de grandes toadas (falecido em março deste ano).

A pergunta que rola pelas, ruas, praças e bares é uma só: Caetano vai embarcar na provocação de João Paulo, respondendo também com versos críticos, bem humorados e com a verve dos bardos mais irônicos. Ou vai seguir a linha do poeta bem comportado?

CAETANO MEDEIROS. pic.twitter.com/0mmtlBy9VG — anaa ✩ (@thvgirlzs) June 25, 2025 O verso de Caetano no bumbódromo

No ensaio de terça-feira, 24/06, o novo amo deu uma prévia do que pode vir a ser nas apresentações do próximo final de semana. Alfinetou as alegorias do boi da Baixa, disse que a cunhã do Caprichoso, Marciele Albuquerque é “mãe” de Isabelle Nogueira e detonou João Paulo Faria. A torcida gostou.

Em contato com o marioadolfo.com, Caetano também escondeu o jogo, mas resumiu dizendo que os torcedores do Caprichoso podem esperar um amo à altura do festival. “Tem novidade pra arena”, disse.

Quem viver, verá!