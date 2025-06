A principal mudança trazida pelo projeto é a criação de módulos de capacitação obrigatórios para educadores e colaboradores das instituições de ensino. Os treinamentos terão foco na identificação, prevenção e enfrentamento de casos de bullying, incluindo aspectos psicológicos, sociais e legais.

Outro ponto importante é a obrigatoriedade de atendimento psicoeducacional tanto às vítimas quanto aos autores das agressões. A finalidade é promover acolhimento, orientação e reintegração, por meio de profissionais qualificados, como psicólogos e orientadores educacionais.

O projeto também inova ao incluir ações voltadas para a inclusão digital consciente e segura, com foco na prevenção do cyberbullying. As atividades devem incentivar o uso ético das tecnologias por estudantes, professores e famílias.

Segundo a deputada Mayra Dias, a atualização da lei representa um avanço na proteção de crianças e adolescentes dentro das instituições de ensino. “Precisamos transformar nossas escolas em espaços verdadeiramente seguros, onde todos se sintam respeitados e acolhidos. Essa é uma pauta que toca o coração de toda a sociedade”, destacou.

Após aprovação no plenário da Aleam, o Projeto de Lei segue agora para a sanção do Poder Executivo Estadual.