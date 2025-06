Operação da PF combate incêndios florestais no país

Visuliazação: 0

A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta quarta-feira, 25 de junho, a Operação Incêndios 2025, ação estratégica de combate aos incêndios florestais no país. A operação marca o início de uma nova fase de atuação integrada da PF, com foco especial nas regiões da Amazônia Legal e do Pantanal — regiões que têm enfrentado aumento significativo de eventos climáticos extremos e crimes ambientais.

Coordenada pela Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente da PF, a operação mobiliza efetivos especializados e estrutura tática reforçada. O plano prevê a instalação de bases avançadas em pontos críticos, uso intensivo de tecnologia de ponta, geointeligência e drones, além de atuação conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública, órgãos estaduais e instituições parceiras como IBAMA, ICMBio, Advocacia-Geral da União (AGU) e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

O objetivo é ampliar a capacidade de prevenção e resposta do Brasil frente aos crimes ambientais. Em 2024, a PF instaurou 138 inquéritos policiais relacionados a queimadas – número três vezes superior em relação a 2023, quando foram registrados 46 inquéritos. Somente nos primeiros meses de 2025, já foram abertas 42 investigações.

RESPONSABILIZAÇÃO

A Operação Incêndios 2025 também reforça o compromisso da PF com a responsabilização criminal de autores de crimes ambientais. No último ano, as ações resultaram na emissão de 29 mandados de busca e apreensão, 3 prisões preventivas, 16 prisões em flagrante e ordens judiciais de sequestro de bens que somam mais de R$ 400 milhões.

PRÓXIMAS SEMANA

A primeira fase da operação tem início imediato nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas próximas semanas, a estratégia será expandida para outras áreas prioritárias, como Acre, Amazonas, Rondônia e Pará.