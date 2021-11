Avalie o post

A equipe policial realizava uma operação para encontrar um veículo que era utilizado para prática de homicídios no município

Manaus – Rai Araújo Pinheiro, 22, foi morto durante uma perseguição policial, na noite de sábado (6), em uma via pública no município de Iranduba, interior do Amazonas.

(Foto: Divulgação)

Segundo os policiais da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), A equipe realizava uma operação para encontrar um veículo que estava era utilizado para prática de homicídios no município. Ainda conforme as autoridades, no carro estavam três indivíduos que iniciaram uma troca de tiros contra a guarnição durante a perseguição.

Os policiais relataram que em uma tentativa de fugir os infratores abandonam o veículo e entraram em uma área de mata, efetuando vários disparos contra a equipe policial que reagiu.

Durante o confronto, Rai foi alvejado com tiros e em seguida foi socorrido e encaminhado ao Hospital Hilda Freire, em Iranduba.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O corpo de Rai foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte