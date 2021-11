Avalie o post

Fernanda foi vítima de um feminicídio em Barra de Guabiraba, no Pernambuco | Foto: Reprodução

PERNAMBUCO - As danças nas redes sociais se tornaram um viral e fazem parte da rotina da nova geração. Por ser uma moda, a garçonete Fernanda Barbosa da Silva, de 26 anos, não imaginava que perderia a vida por conta do ciúmes de um ex-namorado, ao ver reproduzindo os famosos passos na internet.

Fernanda foi vítima de um feminicídio em Barra de Guabiraba, no Pernambuco, neste fim de semana. A jovem foi morta pelo ex-namorado após publicar vídeo em que aparece dançando com colega de trabalho.

O crime foi motivado por ciúmes. "Nino", como era conhecido, e a vítima, estavam separados há pouco mais de um mês, porque ela havia descoberto uma descobriu por parte dele. Os dois viveram juntos por cerca de cinco meses.

Nino teria tirado a vida da jovem com uma arma de grosso calibre, no bar onde trabalhava. Fernanda foi atingida por um tiro no ombro e outro no abdômen.

De acordo com informações, o assassino da jovem está foragido do Presídio de Canhotinho, onde cumpria pena por homicídio.

Veja o vídeo divulgado nas redes sociais:

