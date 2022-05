Avalie o post

Manaus (AM) – Marcelo Castro, de 20 anos, teve um triste fim. Nesta quinta-feira (12), o jovem foi encontrado por moradores morto no ramal do Boré, na comunidade Parananema, em Parintins (distante 369 km de Manaus). A vítima foi executada a tiros.

Marcelo foi encontrado por moradores que passavam pelo local e acionaram a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins. Ao chegarem no ramal apontado, os policiais confirmaram que Marcelo morreu vítima de um homicídio, pois possuía diversas marcas de tiros.

A equipe policial acionou a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) que removeu o corpo e ficou a disposição para reconhecimento da família. A mãe confirmou que se tratava do filho e se desesperou com o assassinato.

A motivação e as circunstâncias do crime serão responsabilidade da DEP de Parintins, que vai buscar os responsáveis pelo crime e o porquê de terem matado o jovem de forma tão violenta.

Pelos traços, é comum se ver em crimes de execução por conta do tráfico de drogas. No entanto, isso só será atestado ao longo da investigação.

