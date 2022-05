Avalie o post

Manaus (AM) – Dois casos de Covid-19 pela subvariante BA.2 da ômicrom, do novo coronavírus (SARS-CoV-2), foram notificados em Manaus, conforme divulgado nesta quinta-feira (12), pela Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP)

Trata-se de um homem e uma mulher, na faixa etária de 40 a 49 anos, da mesma família e residentes em Manaus, que foram atendidos em serviço de saúde, no dia 13 de abril, na capital. O homem buscou atendimento médico, apresentando sintomas gripais, acompanhado da mulher.

Os dois foram submetidos a teste de detecção da Covid-19, do tipo antígeno e à coleta de amostra nasofaríngea para processamento de RT-PCR e, em seguida, submetidas a sequenciamento genômico, no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM).

O homem e a mulher receberam diagnóstico positivo para o novo coronavírus e foram orientados a permanecerem em isolamento.

“Já faz um mês do diagnóstico da subvariante aqui no Amazonas e não registramos impacto no número de casos de Covid-19 no Estado. Quero ressaltar que a única arma que temos contra essa doença, contra todas as variantes, continua sendo a vacinação. Portanto, atualizem seu esquema vacinal”, afirma o secretário de estado de Saúde, Anoar Samad.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, alerta que os dois casos identificados não evoluíram para internação. “A subvariante BA.2 não está associada a casos graves em decorrência do avanço da vacinação. Por isso que sempre enfatizamos a importância das pessoas atualizarem o esquema vacinal contra a Covid-19”, reitera.

Conforme comunicado de risco, tanto o homem como a mulher, identificados com a sublinhagem BA.2, apresentaram sintomas leves e estão vacinados com três doses de imunizantes contra Covid-19.

A coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Amazonas (CIEVS-AM), vinculado à FVS-RCP, Josielen Amorim, destaca que, diante da identificação dos dois casos da subvariante BA.2, os municípios são orientados sobre a necessidade de intensificar a vigilância epidemiológica da Covid-19, mantendo, inclusive, a testagem de pessoas sintomáticas.

“É preciso que as prefeituras atuem na ampliação da cobertura vacinal com esquema atualizado contra a Covid-19 e a população contribua com reforço às medidas não farmacológicas contra a infecção: etiqueta respiratória, lavagem das mãos e uso de álcool em gel”, destaca Josielen.

