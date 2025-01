Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, está aguardando uma resposta de Neymar sobre a possibilidade de participar apenas de dois torneios: a Liga dos Campeões da Ásia e o Mundial de Clubes. Essa proposta surge em função das dificuldades físicas que o atleta tem enfrentado, especialmente após uma série de lesões desde sua chegada ao clube. O treinador comentou sobre a situação, afirmando que, caso Neymar não participe do Campeonato Saudita, ele poderá contar com o jogador nas outras competições. Jesus expressou seu desejo de que Neymar aceite essa condição, mas não tem certeza se o atleta concordará. Desde que retornou de uma cirurgia no joelho, Neymar já sofreu uma nova lesão na coxa, o que complicou ainda mais sua situação.

O vínculo de Neymar com o Al-Hilal se estende até junho de 2025, e ele ainda pode ser registrado no Campeonato Árabe até o dia 31 de janeiro. Jesus ressaltou que o jogador não tem conseguido acompanhar o ritmo da equipe devido ao tempo que ficou afastado, o que torna a recuperação um desafio considerável. No Campeonato Saudita, as regras permitem que as equipes inscrevam até dez jogadores estrangeiros, sendo que apenas oito podem atuar simultaneamente em campo.

O Al-Hilal possui um elenco diversificado, incluindo atletas como Bono, Koulibaly, Malcom, Marcos Leonardo, Renan Lodi, João Cancelo, Rúben Neves, Mitrovic e Milinkovic-Savic, além de Neymar. Jesus expressou sua frustração em relação às lesões de Neymar, lamentando não ter tido a chance de trabalhar com um dos melhores jogadores do mundo em sua plenitude. Ele também elogiou o caráter do atacante, destacando que Neymar é um excelente companheiro de equipe, o que torna sua ausência ainda mais sentida no grupo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA