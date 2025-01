Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, denunciou que Dudu a ofendeu por ser mulher, afirmando que, se fosse homem, o jogador não teria agido com tal ousadia. A relação entre os dois já apresentava sinais de tensão desde o ano anterior. Durante um evento, Leila mencionou que Dudu deixou o clube “pela porta dos fundos”, o que provocou uma reação negativa do atleta nas redes sociais, onde ele a insultou. A presidente do Palmeiras decidiu tomar medidas legais contra Dudu, alegando que sua postura foi desrespeitosa e que isso ocorreu em razão de seu gênero. Leila enfatizou que nunca presenciou um atleta se dirigir a um presidente homem de maneira semelhante e que essa situação deve servir de alerta para outras mulheres em posições de liderança.

Dudu, por sua vez, não hesitou em responder às acusações, chamando Leila de “falsa” e questionando sua falta de coragem para se comunicar diretamente. O jogador rescindiu seu contrato com o Palmeiras em dezembro de 2024, após uma década no clube, e já firmou um novo compromisso com o Cruzeiro até 2027. A polêmica entre Leila e Dudu reflete um contexto mais amplo sobre a relação de gênero no esporte, onde atitudes desrespeitosas ainda são comuns.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA