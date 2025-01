As Feiras de Produtos Regionais do Governo do Amazonas, organizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), retornam neste fim de semana em Manaus, oferecendo alimentos frescos e de alta qualidade em pontos estratégicos da cidade. Após o recesso de fim de ano, seis edições serão realizadas no sábado (18) e domingo (19).

“As feiras da ADS impulsionam a economia local, gerando emprego e renda para produtores rurais e feirantes, eliminando intermediários e garantindo alimentos de qualidade na mesa dos consumidores”, destacou a chefe do departamento de negócios agropecuários e pesqueiros da ADS, Loiana Brito.

No sábado, as feiras estarão abertas ao público das 5h às 11h no Centro Cultural Povos da Amazônia, localizado na Bola da Suframa, no bairro Crespo e no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Gandu, bairro Cidade Nova.

No estacionamento Variedades Salmo 91 – Flores, na Avenida Torquato Tapajós, 1052, a programação será realizada das 8h às 13h.

No domingo, os consumidores poderão visitar a feira no estacionamento da praia da Ponta Negra, das 6h às 11h, onde encontrarão frutas, legumes e o tradicional café regional preparado na hora.

Para os residentes da área rural de Manaus ou aqueles que viajam pela rodovia AM-010, a ADS disponibiliza uma Feira de Produtos Regionais no quilômetro 29, sentido Manaus-Rio Preto da Eva.

A feira acontece todos os sábados, das 7h às 15h, e aos domingos, das 7h às 12h.

“Com muita alegria e satisfação, convidamos todos os consumidores a visitarem uma das edições das feiras da ADS, que retornam neste fim de semana.

Serão seis edições onde os produtores oferecerão alimentos, artesanatos e muito mais”, disse Loiana.

