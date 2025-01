A polonesa Iga Swiatek se mostrou implacável neste sábado (18) contra a britânica Emma Raducanu, num jogo em que perdeu apenas um game e venceu por 6-1 e 6-0 se clasificando assim para as oitavas de final do Aberto da Austrália enquanto a brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada pela russa Veronika Kudermetova.

Swiatek, número dois do mundo e quatro vezes campeã do Grand Slam, que nunca conquistou o título em Melbourne, superou a jovem britânica que em 2021 surpreendeu o mundo ao vencer o Aberto dos Estados Unidos vinda do qualifying. Após o 1 a 1 inicial, a polonesa venceu onze games seguidos e fechou a partida em uma hora e dez minutos.

“Me senti muito confiante, então pressionei mais”, disse Swiatek no final da partida, na qual marcou 24 winners e acumulou apenas 12 erros não forçados. “Ter convertido todos esses break points também foi importante, por isso estou muito feliz com o desempenho de hoje”, acrescentou.

A polonesa, que no final do ano passado cumpriu um mês de suspensão devido a um exame antidoping positivo inicialmente involuntário, busca seu primeiro título em Melbourne, onde só havia conseguido avançar às oitavas de final em 2022, quando depois alcançou a semifinal. Ela vai enfrentar nas oitavas a russa Daria Kasatkina (10ª), que eliminou a cazaque Yulia Putintseva (23ª) com parciais de 7-5 e 6-1.

A número 7 do mundo, Elena Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022 e vice em Melbourne em 2023, também está nas oitavas de final após sua vitória por 6-3 e 6-4 sobre a ucraniana Dayana Yastremska (33ª). Em outra partida do dia, a brasileira Bia Haddad não resistiu diante da russa Veronika Kudermetova, 75ª do ranking, e perdeu com parciais de 6-4 e 6-2 em uma hora e 46 minutos.

Apesar da derrota na terceira rodada, este foi seu melhor desempenho no Australian Open. A brasileira segue na disputa do torneio de duplas em Melbourne, jogando ao lado da alemã Laura Siegemund. Ainda neste sábado, elas vão enfrentar a dupla formada pela italiana Lucia Bronzetti e a ucraniana Anhelina Kalinina.

-Resultados deste sábado do Aberto da Austrália:

3ª rodada (simples feminino):

Elena Rybakina (CAZ/N.6) x Dayana Yastremska (UCR/N.32) 6-3, 6-4

Veronika Kudermetova (RUS) x Beatriz Haddad Maia (BRA/N.15) 6-4, 6-2

Emma Navarro (EUA/N.8) x Ons Jabeur (TUN) 6-4, 3-6, 6-4

Daria Kasatkina (RUS/N.9) x Yulia Putintseva (CAZ/N.24) 7-5, 6-1

Eva Lys (ALE) x Jaqueline Cristian (ROM) 4-6, 6-3, 6-3

Iga Swiatek (POL/N.2) x Emma Raducanu (GBR) 6-1, 6-0

