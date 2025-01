A feira Manaus Moderna, um dos principais pólos do comércio popular da capital, está passando por uma transformação com as obras de construção de sua nova praça de alimentação.

A intervenção, executada pela Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), tem como objetivo melhorar as condições para trabalhadores e frequentadores, oferecendo um espaço acessível e confortável.

O prefeito de Manaus em exercício, Renato Junior, esteve no local, na parte lateral e externa da feira, nas proximidades da feira da Banana, e enfatizou o impacto da obra.

“Já foram colocadas as primeiras tesouras dessa que será a futura praça de alimentação. Uma área mais ventilada, com maior acesso, aberta e adequada tanto para quem frequenta a feira quanto para os trabalhadores, que precisam de condições melhores para suas refeições e para o dia a dia”, afirmou.

Wanderson Costa, secretário de Feiras e Mercados, destaca a pertinência desse momento para a categoria.

“É um marco histórico. Estamos tirando essas pessoas de uma situação onde não havia qualquer intervenção do poder público e trazendo uma ampliação que será de grande benefício para os permissionários. Uma praça como essa melhora o comércio, gera renda e dá dignidade. É mais um golaço da gestão do prefeito David Almeida”.

Ainda que mais da metade das feiras de Manaus já tenha passado por reformas, o secretário reconhece os desafios à frente. “Sabemos que ainda faltam muitas feiras a serem reformadas. Mas temos quatro anos para trabalhar e proporcionar melhores condições a esses feirantes, que ganham o sustento de forma digna todos os dias”, garantiu.

A obra da praça de alimentação da feira Manaus Moderna, além de beneficiar diretamente trabalhadores e comerciantes, também é uma aposta na revitalização do espaço como ponto de convivência e valorização da cultura manauara. Mais uma etapa no plano de uma Manaus que não para de se transformar.

